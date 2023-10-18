Пекин, 18 октября, 2023, 08:17 — ИА Регнум. В ближайшие пять лет объём внешней торговли Китая значительно возрастёт. Такой прогноз 18 октября в ходе выступления на церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс ― один путь» в Пекине сделал председатель КНР Си Цзиньпин.

Известия/Дмитрий Коротаев

По его словам, в период с 2024 по 2028 год объём товарного импорта и экспорта Китая может превысить $32 трлн.

«Ожидается, что в ближайшие пять лет объём внешней торговли товарами и услугами превысит $32 трлн и $5 трлн долларов соответственно», ― добавил китайский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, с января по февраль 2023 года объём внешней торговли Китая снизился на 8,3%. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, за указанный период объём китайского экспорта уменьшился на 6,8%, составив около $506,3 млрд. Также импорт из Китая уменьшился на 10,2% и составил $389,42 млрд.

При этом положительное сальдо КНР за это же время составило $116,88 млрд и возросло в сравнении с этим же периодом прошлого года на 6,8%.

В Минэкономразвития заявили, что Китай остаётся одним из основных партнёров России. В первом квартале 2023 года товарооборот между двумя странами достиг отметки 4,2 трлн рублей.

За первые шесть месяцев 2023 года этот показатель превысил $114,547 млрд. Рост за полгода составил 40,6%. Экспорт из Китая в Россию с января по июнь увеличился на 78,1% и составил $52,284 млрд. При этом поставки из России в КНР выросли на 19,4%, составив $62,263 млрд.

Только за июнь объём торговли между двумя странами составил $20,831 млрд. По итогам 2022 года товарооборот между двумя странами вырос на 29,3% и достиг рекордных $190,271 млрд.