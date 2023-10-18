Санкт-Петербург, 18 октября, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Обыски проходят по месту жительства вероятных соучастников избиений прохожих на юге Санкт-Петербурга. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM Драка подростков

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков по местам жительства лиц, возможно, причастных к совершению указанного преступления», — сказано в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, несколько молодых людей из хулиганских побуждений нападали на прохожих и провоцировали драки в общественных местах. Видеозаписи драк затем публиковались в социальных сетях и в Telegram-каналах.

После задержания шести подозреваемых в причастности к дракам возбуждено несколько уголовных дел по статье о хулиганстве, совершённом группой лиц, в Московском и Красносельском районах города.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге ещё пятерых предполагаемых участников группы, избивавшей случайных прохожих. Злоумышленниками оказались четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 16 до 18 лет и 18-летний местный житель.

Видео с избиением людей в Санкт-Петербурге выходцами из Азербайджана появилось в Сети. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить запись и возбудить уголовное дело.

На кадрах ролика компания неизвестных избивает, оскорбляет случайных прохожих в Петербурге, выбирая места у метро, рядом с торговыми центрами. Участники избиения снимают происходящее и выкладывают ролики в интернет.