Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Жителей сектора Газа призвала эвакуироваться в гуманитарный район Аль-Маваси Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Соответствующее заявление 18 октября распространила пресс-служба израильской армии.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Уточняется, что граждан сектора Газа просят эвакуироваться в гуманитарный район Аль-Маваси, где им по необходимости будет оказываться помощь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что представитель минздрава в секторе Газа Ашраф аль-Кудра указал, что возможности для лечения раненых в больницах анклава закончатся уже через несколько часов. Как указал представитель палестинского минздрава, большое количество людей всё еще ждёт операций. Частично операции проводятся на земле и в коридорах.

Количество погибших и пострадавших в результате ракетного удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа превысило 800 человек, при этом число погибших постоянно растёт. Большинство погибших и пострадавших — женщины и дети, при этом в Газе подтвердили, что в больнице находились только гражданские лица.

ЦАХАЛ утверждает, что террористическая группировка «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы виновна в ударе по больнице на юге сектора Газа.

В свою очередь, по данным ХАМАС, ответственность за ракетный удар по больнице несут ВВС Израиля.