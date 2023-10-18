Новый, 602-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован заявлением бывшего американского дипломата Часа Фримана о плачевном состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он считает, что по меньшей мере две армии были уничтожены, а третья уничтожается прямо сейчас при атаке сильно укреплённой российской обороны. В интервью YouTube-каналу Dialogue works Фриман также высказал уверенность в скором наступлении российских Вооружённых сил.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Причину поражения экс-дипломат видит в опрометчивой вере Зеленского в то, что Запад будет защищать Украину до победного конца. Однако в результате украинский лидер получил лишь «гору трупов» и перспективу потерять выход к Чёрному морю, подчеркнул Фриман.

Тем временем на краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 115 человек. В районах Торского выступа и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр» подавлено 20 артиллерийских расчётов противника, а также уничтожены два командно-наблюдательных пункта.

Шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены 18 октября в небе над Белгородской областью, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Минобороны РФ уточнило, что всего ночью дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Чёрного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.