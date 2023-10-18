Хабаровск, 18 октября, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели четырёхлетнего ребёнка при пожаре возбудили следователи в Хабаровском крае. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Трагедия произошла вечером 17 октября в рабочем посёлке Заветы Ильича. По предварительным данным, в квартире дома на улице Николаева произошло возгорание. Вероятной причиной возгорания могло быть неосторожное обращение с источником открытого огня.

В доме находился только ребёнок, без присмотра взрослых. Из-за возникшего пожара ребёнок погиб от отравления угарным газом.

По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по статье о причинении гибели по неосторожности. Место происшествия осмотрено следователями, назначены все необходимые экспертизы, опрошены свидетели.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Екатеринбурге в результате падения из окна горящей многоэтажки погиб мужчина 1988 года рождения. Прокуратура начала проверку после пожара в многоквартирном двенадцатиэтажном жилом доме. Рассматриваются различные версии возникновения возгорания, включая неосторожное курение и неисправность электротехнического оборудования.