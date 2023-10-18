Путин отметил стремление России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству
Пекин, 18 октября, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Российская Федерация и Китайская Народная Республика разделяют стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству для достижения долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия, заявил глава российского государства Владимир Путин в ходе выступления в Пекине на форуме «Один пояс — один путь» 18 октября.
«Мы неоднократно отмечали, что России и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса», — сказал Путин, слова которого приводит «РИА Новости».
Российский лидер отметил, что страны также нацелены на достижение социального благополучия при уважении права каждого государства на собственную модель и путь развития.
Как передавало ИА Регнум, в ночь на среду, 18 октября, в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где пройдёт церемония открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь», в которой российский лидер примет непосредственное участие.