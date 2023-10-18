Газа, Палестина, 18 октября, 2023, 06:31 — ИА Регнум. Не менее 17 журналистов погибли в результате эскалации палестино-израильского конфликта, ещё восемь получили ранения. Об этом сообщил Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists).

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Комитет по защите журналистов зафиксировал гибель 17 журналистов: 13 палестинцев, троих израильтян и одного ливанца», — говорится в сообщении, опубликованном на странице CPJ в социальной сети X (бывший Twitter).

Отмечается, что ещё восемь журналистов получили ранения, а трое на данный момент числятся пропавшими без вести или задержанными.

16 октября телеканал Al Jazeera со ссылкой на профсоюз журналистов Палестины сообщал о гибели 11 журналистов в результате ударов со стороны Израиля за период с начала эскалации конфликта.

Как передавало ИА Регнум, во вторник, 17 октября, больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» подверглась ракетному обстрелу. Согласно данным, приведённым телеканалом Al Arabiya, число погибших в результате трагедии превысило 800 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о непричастности израильских военных к удару и назвал произошедшее «делом рук террористов». Согласно предварительному расследованию Армии обороны Израиля, трагедия произошла в результате неудачного пуска ракет со стороны ХАМАС.