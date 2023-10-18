CPJ: 17 журналистов стали жертвами эскалации конфликта Израиля и Газы
Газа, Палестина, 18 октября, 2023, 06:31 — ИА Регнум. Не менее 17 журналистов погибли в результате эскалации палестино-израильского конфликта, ещё восемь получили ранения. Об этом сообщил Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists).
«Комитет по защите журналистов зафиксировал гибель 17 журналистов: 13 палестинцев, троих израильтян и одного ливанца», — говорится в сообщении, опубликованном на странице CPJ в социальной сети X (бывший Twitter).
Отмечается, что ещё восемь журналистов получили ранения, а трое на данный момент числятся пропавшими без вести или задержанными.
16 октября телеканал Al Jazeera со ссылкой на профсоюз журналистов Палестины сообщал о гибели 11 журналистов в результате ударов со стороны Израиля за период с начала эскалации конфликта.
Как передавало ИА Регнум, во вторник, 17 октября, больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» подверглась ракетному обстрелу. Согласно данным, приведённым телеканалом Al Arabiya, число погибших в результате трагедии превысило 800 человек.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о непричастности израильских военных к удару и назвал произошедшее «делом рук террористов». Согласно предварительному расследованию Армии обороны Израиля, трагедия произошла в результате неудачного пуска ракет со стороны ХАМАС.