Анадырь, 18 октября, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Место повреждения кабеля подводной волоконно-оптической линий связи рыболовным тралом нашли специалисты на Чукотке. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба департамента промышленной политики региона.

Андрей Шапран ИА REGNUM Анадырь, Чукотка

На сегодняшний день кабель волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) поднят со дна Берингова моря, определено место повреждения. Эксперты проводят тестирование кабеля, часть кабеля в сторону Камчатки успешно прошла испытания, в ближайшее время начнётся тестирование кабеля в сторону Анадыря. Ремонт продлится до 23 октября.

Кабель ВОЛС на Чукотку является единственной наземной линией общей сети связи с остальной частью России. Кабель был повреждён на прошлой неделе рыболовным тралом на участке Петропавловск-Камчатский — Анадырь. Учитывая сложные климатические условия и ограниченность срока навигации в Беринговом море, ремонтные работы специалисты назначили на период с 12 по 23 октября.

Прокладка ВОЛС завершилась в декабре 2022 года, по морскому дну проведено около 2 тыс. км оптоволокна. Чукотка была единственным российским регионом, где предоставление услуг связи осуществлялось только с использованием спутникового ресурса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что повреждение подводного волоконно-оптического кабеля привело к ограничению связи между островами Курильской гряды Итуруп и Кунашир в Сахалинской области. Власти Южно-Курильского района оперативно взяли на особый контроль вопросы, связанные со скорейшей ликвидацией последствий аварии.