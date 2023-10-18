Донецк, 18 октября, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 107 единиц различных боеприпасов. Об этом в среду, 18 октября, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, на донецком направлении ВСУ совершили 22 обстрела из артиллерии и РСЗО, на горловском — 8 обстрелов, на ясиноватском — 5 обстрелов.

Под огнём оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка, Макеевка, Гольмовский и Ясиноватский район.

Как передавало ИА Регнум, во вторник председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины в ночь на 17 октября нанесли удар по Бердянску Запорожской области, используя американские дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. По его словам, на это указали кассетные боеприпасы M74, обнаруженные на месте обстрела.