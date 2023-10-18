Вашингтон, 18 октября, 2023, 04:30 — ИА Регнум. Тайная поставка Украине американских оперативно-тактических ракет ATACMS представляет собой грубейшую ошибку США, которая будет иметь самые серьезные последствия, говорится в комментарии посла России в США Анатолия Антонова, сообщается в Telegram-канале российской дипломатической миссии.

U.S. Mission Genev Анатолий Антонов

«Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что США пытаются полностью свернуть двусторонние отношения с РФ и делают это последовательно. Антонов напомнил, что Россия не раз предостерегала американские власти от осуществления необдуманных шагов.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября американская газета The Wall Street Journal выпустила публикацию, в которой говорилось, что на Украину доставили небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS. По сведениям журналистов, операцию проводили в условиях строгой секретности.

Источники газеты заявили, что применение ATACMS якобы должно повысить потенциал и оперативные возможности ВСУ в рамках проводимого ими контрнаступления. Агентство Associated Press также проинформировало, что на Украину поставили ракеты ATACMS, оснащенные кассетными снарядами.

В свою очередь телеканал CNN сообщил, что поставка ракет ATACMS проводилась тайно для того, чтобы российские военные не вывезли военную технику и важное вооружение за пределы их радиуса действия указанного американского оружия.

17 октября председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал журналистам, что в ночь на 17 октября ВСУ нанесли удар по Бердянску Запорожской области, применив ракеты ATACMS. Он пояснил, что на это указывают найденные в городе кассетные боеприпасы.

18 октября глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон официально объявил, что власти США передали Украине тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью полёта 165 км.