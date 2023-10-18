Рамалла , 18 октября, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Возможности для лечения раненых закончатся уже через несколько часов в секторе Газа. Об этом 18 октября сообщил представитель минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра на пресс-конференции, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Поток жертв превысил возможности медицинских бригад и машин скорой помощи… Через несколько часов мы объявим об исчерпании оставшихся возможностей для лечения», — сказал аль-Кудра.

Как указал представитель палестинского минздрава, большое количество людей всё еще ждёт операций. Частично операции проводятся на земле и в коридорах, некоторые из них — без анестезии, за неимением нужного количества препаратов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что количество погибших и пострадавших в результате ракетного удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа превысило 800 человек, при этом число погибших постоянно растёт. Большинство погибших и пострадавших — женщины и дети, при этом в Газе подтвердили, что в больнице находились только гражданские лица.

Палестинская и израильская стороны конфликта возложили вину за ракетный удар по больнице друг на друга. ЦАХАЛ утверждает, что террористическая группировка «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы виновна в ударе по больнице на юге сектора Газа.

В свою очередь, по данным ХАМАС, ответственность за ракетный удар по больнице несут ВВС Израиля.