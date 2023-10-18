Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Борт самолёта в аэропорту Тель-Авива вынужденно покинула делегация канцлера Германии Олафа Шольца из-за воздушной тревоги. Об этом 17 октября сообщило агентство DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Делегация канцлера Олафа Шольца во вторник вечером перед вылетом из Тель-Авива в Каир внезапно была вынуждена покинуть самолет из-за сигнала ракетной тревоги», — уточняет агентство, отметив, что пассажиров попросили лечь на землю прямо на аэродроме.

При этом уточняется, что прибывшему с визитом в Израиль Шольцу уже приходилось укрываться в убежище на территории посольства Германии в Тель-Авиве в связи с объявленной воздушной тревогой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил канцлер Германии Шольц, в конфликте Израиля и Палестины может занять только позицию на стороне еврейского государства. По словам политика, безопасность Израиля должна быть восстановлена, эта страна должна быть в состоянии защитить себя.