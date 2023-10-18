Амман, 18 октября, 2023, 03:34 — ИА Регнум. Иордания отменила четырёхсторонний саммит по ситуации в Газе, который должен был пройти в среду, 18 октября, в Аммане. Об этом заявил глава министерства иностранных дел королевства Айман ас-Сафади.

Nicolas Raymond Флаг Иордании

«Иордания решила не проводить четырёхсторонний саммит, который был запланирован в Аммане на среду», — сказал ас-Сафади в эфире иорданского телеканала Al-Mamlaka 17 октября.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден также отменил поездку в Иорданию, где должна была пройти встреча с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и лидерами Иордании Абдаллой II и Палестины Махмудом Аббасом. При этом глава американского государства рассчитывает на скорую встречу и останется в контакте с ними в ближайшие дни.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября Иорданское агентство новостей сообщило, что Иордания и Египет отказались принимать беженцев из сектора Газа. Как заявил Абдалла II в ходе пресс-конференции в Берлине по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, проблему с беженцами необходимо решать на палестинской территории, в секторе Газа или на Западном берегу Иордана.