Вашингтон, 18 октября, 2023, 03:18 — ИА Регнум. Поездку в Иорданию и запланированную там встречу с лидерами Египта, Палестины и Иордании отменил президент США Джозеф Байден. Об этом 17 октября сообщил пресс-пул Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Президент Байден отложит свою поездку в Иорданию и запланированную встречу с двумя лидерами (королем Иордании Абдаллой II и президентом Палестины Махмудом Аббасом. — Ред.) и президентом Египта (Абделем Фаттахом. — Ред.) ас-Сиси», — отмечается в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Соединённых Штатов Америки Байден всерьёз рассматривает возможность совершить визит в Израиль. Отмечается, что в настоящее время ведётся планирование и серьёзное обдумывание визита главы американского государства, разрабатывается программа на территории Израиля. В рамках визита Байден встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом.

Также сообщалось, что Байден выразил соболезнования в связи с гибелью гражданских лиц в результате ракетного удара по больнице в секторе Газа.

Больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» подверглась ракетному обстрелу. По последним данным минздрава палестинского анклава, число погибших в результате трагедии превысило 800 человек. По данным ХАМАС, ответственность за ЧП в больнице несёт только Израиль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о непричастности израильских военных к удару и назвал произошедшее «делом рук террористов». Согласно расследованию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), трагедия произошла в результате неудачного пуска ракет со стороны ХАМАС.