Рамалла , 18 октября, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Глава министерства здравоохранения Палестины Мэй Кэйле обратилась к ООН и международным организациям с призывом спасти палестинский народ от геноцида. Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале ведомства 17 октября.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Я обращаюсь ко всем странам мира, ООН, международным и гуманитарным организациям с экстренным призывом: «Спасите палестинский народ от преднамеренного геноцида!», — написала министр.

Она отметила, что Израиль, совершивший, по её мнению, удар по больнице в секторе Газа, нарушил все гуманитарные нормы хартии и законы. По её словам, в результате трагедии погибли не только пациенты и персонал, но и мирные люди, которые спасались рядом с больницей от бомбардировок.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал удар по больнице в секторе Газа «ужасающим преступлением» и призвал найти и привлечь к ответственности виновных. Дипломат назвал недопустимым тот факт, что невинным мирным жителям приходится платить «столь высокую цену».

Как передавало ИА Регнум, во вторник, 17 октября, больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» на юге палестинского анклава подверглась ракетному удару. По данным минздрава сектора Газа, в результате трагедии погибли более 500 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал удар по больнице в сектора Газа делом рук террористов, а не Армии обороны Израиля. По результатам предварительного расследования ЦАХАЛ, трагедия произошла в результате неудачного запуска ракеты со стороны ХАМАС.