Рамалла , 17 октября, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Пользователи социальных сетей публикуют видеозапись, на которых запечатлены последствия удара по больнице в секторе Газа, в результате которого, по данным телеканала Al Jazeera, погибли больше 500 человек.

Кадр из видео

На кадрах видны горящие обломки здания.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее телеканал Al Jazeera распространил информацию о том, что больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа подверглась удару. Жертвами атаки стали более 500 человек.

Телеканал уточнил, что для удара использовались управляемые ракеты, что говорит о том, что целью являлась именно больница. В связи с трагедией палестинские власти объявили трёхдневный траур.

Израиль в свою очередь заявил о проводимом расследовании в связи с атакой на больницу. Израильские власти также рассматривают в качестве одной из причин случившегося неудачный запуск ракеты, который осуществило радикальное палестинское движение ХАМАС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» «беспрецедентным злодеянием» и призвал остановить такие действия.