Силуанов назвал возможный ответ на использование замороженных активов РФ
Силуанов допустил зеркальный ответ на использование блокированных активов России
Москва, 17 октября, 2023, 21:42 — ИА Регнум. Москва может зеркально ответить на использование рядом стран доходов от заблокированных российских активов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg, опубликованном также 17 октября на сайте Минфина.
«У нас тоже заморожены деньги, которые причитаются по нашим облигациям, обязательствам перед партнёрами недружественных стран, и они тоже заморожены. Тогда мы тоже будем так поступать», — сказал он.
Силуанов также отметил, что конфискация золотовалютных резервов России привела к утрате доверия к западным институтам. Он добавил, что использование замороженных российских активов будет на совести тех, кто примет такое решение.
Как сообщало ИА Регнум, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в июле 2023 года заявил, что страны ЕС после начала СВО заморозили активы России на сумму €207 млрд. Он рассказал, что в Еврокомиссии обсуждают способы изъятия полученных доходов от этих средств, чтобы передать Украине.
В ЕС давно ищут законное обоснование, которое могло бы позволить изъять российские активы, но не могут его найти, отмечали обозреватели немецкой газеты Die Welt. По их данным, в Еврокомиссии пришли к выводу, что деньги придётся в конце концов вернуть России, — после того, как завершится конфликт на Украине.