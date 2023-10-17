Москва, 17 октября, 2023, 21:42 — ИА Регнум. Москва может зеркально ответить на использование рядом стран доходов от заблокированных российских активов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg, опубликованном также 17 октября на сайте Минфина.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У нас тоже заморожены деньги, которые причитаются по нашим облигациям, обязательствам перед партнёрами недружественных стран, и они тоже заморожены. Тогда мы тоже будем так поступать», — сказал он.

Силуанов также отметил, что конфискация золотовалютных резервов России привела к утрате доверия к западным институтам. Он добавил, что использование замороженных российских активов будет на совести тех, кто примет такое решение.

Как сообщало ИА Регнум, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в июле 2023 года заявил, что страны ЕС после начала СВО заморозили активы России на сумму €207 млрд. Он рассказал, что в Еврокомиссии обсуждают способы изъятия полученных доходов от этих средств, чтобы передать Украине.

В ЕС давно ищут законное обоснование, которое могло бы позволить изъять российские активы, но не могут его найти, отмечали обозреватели немецкой газеты Die Welt. По их данным, в Еврокомиссии пришли к выводу, что деньги придётся в конце концов вернуть России, — после того, как завершится конфликт на Украине.