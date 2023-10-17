Киров, 17 октября, 2023, 21:06 — ИА Регнум. Несмотря на неприятный инцидент с участием бывшего бойца частной военной компании Максима Иванова, фонд «Защитники Отечества» продолжит оказывать ему помощь, сообщили в пресс-службе организации 17 октября.

РИА Новости / Евгений Биятов Боец ЧВК «Вагнер»

В фонде рассказали, что боец, пребывающий в бессрочном отпуске по ранению, во время беседы с руководителями филиала фонда в Кировской области устроил скандал и напал на сотрудников организации. Три человека пострадали. Иванов был задержан сотрудником охраны и передан правоохранительным органам

«Причиной конфликта стало то, что, по мнению Иванова, фонд не оказывает помощи в решении его вопросов и не может выдать удостоверение ветерана боевых действий. Этот вопрос фондом сейчас решается во взаимодействии с Министерством обороны. Несмотря на этот инцидент, мы продолжим оказывать Максиму помощь и поддержку в решении его вопросов как ветерану СВО, который к тому же награжден государственными наградами», — отметили в пресс-службе.

Бывший боец обратился за помощью в фонд летом 2023 года. Ему уже была оказана поддержка, в частности, в восстановлении военного билета, получении его дубликата, заключении договоров с управляющей компанией в связи с приобретением жилья, в приёме в районной больнице для получения направлений к профильным специалистам, рассказали в пресс-службе.

Также Иванову была оказана помощь с оформлением некоторых документов, получением психологической и юридической поддержки, с получением медицинских услуг, добавили в фонде.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что социальные гарантии должны быть одинаковыми для всех участников специальной военной операции вне зависимости от их статуса. Президент напомнил, что для этого в стране создан фонд «Защитники Отечества».

В сентябре 2023 года сообщалось, что фонд будет сотрудничать с отделом по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви. Соответствующая договорённость была достигнута в ходе встречи главы «Защитников Отечества» Анны Цивилёвой с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Фонд и РПЦ намерены помогать ветеранам СВО и родственникам погибших получать медицинскую помощь и реабилитацию.