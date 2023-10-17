Москва, 17 октября, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Политическим элитам США нужно не подавлять другие страны, а учиться уважать их интересы, заявил президент России Владимир Путин в интервью, опубликованном 17 октября в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Российский лидер прокомментировал предвыборное обещание президента США Джо Байдена «подавить» Россию и её президента. Он отметил, что американцы демонстрируют своё якобы существующее уважение к другим странам тем, что дежурно улыбаются. Но подлинное уважение заключается не в этом, а в учитывании чужих интересов и в умении находить компромиссы, подчеркнул президент.

«Само по себе стремление кого-либо подавлять как раз и означает, что им есть чему учиться. Главное заключается в том, чтобы научиться уважать других», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что интересы России подавить в принципе не возможно.

Как сообщало ИА Регнум, президент российского президента Дмитрий Песков 17 октября также прокомментировал заявление Байдена. Он отметил, что эта идея о подавлении России и Путина не нова на Западе. Официальный представитель Кремля также указал на то, что западные политики не могут объяснить, для чего они это делают, и предположил, что со временем налогоплательщики «спросят» с западных лидеров за пустую трату средств.

Байден заявил о намерении «подавить» Россию 15 октября. По его мнению, он сможет это сделать, если второй раз станет президентом.