Керчь, Крым, 17 октября, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Движение автомобилей по Крымскому мосту вечером 17 октября временно приостановили, сообщили в Telegram-канале информационного центра о ситуации на мосту.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении, опубликованном в 19:56.

Автомобилистов призвали выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, до этого автомобильное движение по Крымскому мосту приостанавливали 14 октября. 10 октября движение перекрыли на несколько часов для проведения восстановительных работ.

Вице-премьер Марат Хуснуллин 14 октября сообщил о полном восстановлении автомобильного движения на Крымском мосту после ремонтных работ. Для машин открыли все четыре полосы. Работы завершили на 18 дней раньше срока.