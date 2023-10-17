Москва, 17 октября, 2023, 20:39 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, учитывая время его работы в высших эшелонах власти, является одним из самых опытных политиков в мире, заявил в интервью, опубликованном 17 октября в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Он давно в политике, знает, какие задачи должен перед собой ставить, как их добиваться», — сказал Путин.

Российский лидер также прокомментировал обещание американского президента «подавить» Россию в случае переизбрания на предстоящих выборах. Путин заявил, что этого сделать невозможно. Он также призвал американские элиты учиться уважать других.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Байден заявил, что у Путина нет «демократической косточки». Кроме того, американский президент назвал российского коллегу «диктатором». Ранее он также делал недипломатические выпады в сторону российского лидера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Байдена, заявил, что Путин не будет опускаться до такого уровня и наносить личные оскорбления. Официальный представитель Кремля также отметил, что у президента России такой высокий уровень поддержки граждан, которого у Байдена не было за всю политическую карьеру.