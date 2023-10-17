Цхинвал, 17 октября, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Призыв главы киевского режима Владимира Зеленского к властям Грузии открыть второй фронт против России в Закавказье демонстрирует агонию украинских властей, заявил 17 октября президент Южной Осетии Алан Гаглоев, передаёт Sputnik Южная Осетия.

Presidentruo.org

«Это признак явной агонии, которую испытывает киевский режим», — сказал Гаглоев.

Глава республики также назвал идеологию украинского фашизма основной причиной того, почему тысячи жителей Южной Осетии сражаются в зоне спецоперации. Президент Южной Осетии добавил, что поражения на фронте вынуждают Украину втягивать в свою авантюру весь мир.

Ранее, выступая на саммите Объединенных экспедиционных сил в Швеции, Зеленский призвал Грузию вернуть свои утраченные территории.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года экс-депутат грузинского парламента Ирма Инашвили обвинила Михаила Саакашвили и Владимира Зеленского в желании втянуть Грузию в конфликт.

В беседе с ИА REGNUM эксперт фонда стратегической культуры, политолог Андрей Арешев, оценивая слова американского экс-разведчика Скотта Риттера о намерении Запада втянуть Грузию в военный конфликт с Россией, заявил, что Грузия не пойдёт на провокации Запада и не станет участвовать в украинском конфликте.

Президент России Владимир Путин 13 октября напомнил, что спецоперация — это не начало войны, а попытка прекратить её на Украине. Глава государства в очередной раз подчеркнул, что украинский кризис начался в 2014 году, когда был организован госпереворот, после которого Киевом была развязана война на юго-востоке Украины.