Москва, 17 октября, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Подавить интересы России невозможно, их придётся учитывать, отметил 17 октября президент России Владимир Путин.

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Это заявление он сделал, комментируя высказывания президента США Джозефа Байдена, который ранее выразил желание «подавить» Россию и Путина.

«Век живи — век учись. Надо учиться, тогда не будет стремления никого подавлять, что приводит к проблемам. Надо научиться уважать других и уметь искать компромиссы», — сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Неумение уважать других касается не только Байдена, но всей политической элиты США в целом, отметил президент.

Уважение к другим людям и государствам заключается не в том, чтобы улыбаться и хлопать по плечу, как это делают представители Вашингтона, а в том, чтобы учитывать их интересы, подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Байден в одном из интервью предложил «представить», что произойдёт, если США «объединят всю Европу, а Путина наконец подавят». В таком случае президент России не сможет «создавать проблемы», сказал Байден. Эти высказывания были сделаны им в ответ на вопрос, планирует ли действующий глава американского государства выдвигаться на второй срок в 2024 году.

Желание Байдена «подавить» Владимира Путина не ново, но такие попытки не приводят ни к каким результатам, а западные политики не могут ответить на вопрос, зачем они задались такой целью, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эти высказывания Байдена прокомментировал и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. У президента США не получится «подавить» Владимир Путина хотя бы потому, что Байден в силу деменции уже забыл, что ставил эту цель, отметил Медведев.