Вашингтон, 17 октября, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Руководство США сохранило в тайне передачу дальнобойных ракет ATACMS Украине, чтобы российская армия не вывезла военную технику и важное вооружение за пределы их радиуса действия, сообщил 17 октября телеканал CNN, ссылаясь на информацию от двух американских чиновников.

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По их словам, в Вашингтоне рассчитывали, что эти ракеты позволят ВСУ наносить удары по российским объектам, которые до этого были вне зоны досягаемости.

«США решили отправить их скрытно, потому что они хотели застать русских врасплох», — заявили журналисты телеканала.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с ИА Регнум предположил, что США сохраняли поставку ATACMS в секрете, пытаясь удивить Россию. Он также сообщил, что эти ракеты по характеристикам схожи с украинскими ракетам «Точка-У», и их применение не изменит ситуации на фронте.

Заявленная дальность ракет ATACMS составляет порядка 300 км, однако, по данным агентства Associated Press, что у партии, которую передали Киеву, показатели хуже. В США решили направить именно эти ракеты, опасаясь дальнейшего обострения отношений с Россией. Авторы материала также сообщили, что ракеты снабдили кассетными боеприпасами.

Украинский лидер Владимир Зеленский 17 октября подтвердил, что ВСУ начали применять ракеты ATACMS. Он поблагодарил США и заявил, что новое оружие «показало себя».

Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Бердянску Запорожской области в ночь на 17 октября. Он отметил, что вид оружия стал ясен по найденным кассетным боеприпасам. Рогов также сообщил, что российские средства ПВО в Бердянске отразили ракетную атаку ВСУ.