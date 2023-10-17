Пекин, 17 октября, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 октября в ходе своего визита в Пекин провёл встречу с главой переходного правительства Пакистана Анваром-уль-Хаком Какаром.

Глава российского государства отметил, что РФ с начала года поставила в Пакистан 1 млн тонн зерновых. Россия готова выполнять все свои обязательства, добавил президент.

«Только за месяцы текущего года уже, по-моему, поставлен 1 млн тонн зерновых в вашу страну. Мы готовы выполнять свои обязательства. И должен отметить, что для этого есть все основания и предпосылки», — сказал президент России.

Глава переходного правительства Пакистана в свою очередь в начале встречи с Владимиром Путиным отметил, что интересы двух стран совпадают во многих сферах, в том числе в вопросах борьбы с терроризмом.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, Путин прибыл в Китай 17 октября по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс — один путь». В Пекине глава российского государства пробудет два дня — 17 и 18 октября. 18 октября Путин проведёт переговоры с председателем КНР. Главы государств обсудят актуальные проблемы двустороннего практического сотрудничества и международной повестки дня.

В ходе своего визита президент России уже провёл ряд двусторонних встреч, его собеседниками стали премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, глава Вьетнама Во Ван Тхыонг.

Также Путин провёл переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который специально для этого приехал в резиденцию президента РФ. Глава российского государства отметил, что в нынешних геополитических условиях возможности для поддержания контактов ограничены, но отношения РФ со многими странами Европы, в том числе с Венгрией, сохраняются и развиваются. Орбан в свою очередь заявил, что отношения двух стран многое потеряли после начала спецоперации России и после введения западных санкций против РФ, но Будапешт в контактах с Москвой пытается «спасти всё, что можно».