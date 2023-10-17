Киев, 17 октября, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Украина получила от США дальнобойные ракеты ATACMS и начала их применять, заявил 17 октября глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Сегодня особая благодарность Соединённым Штатам. Наши договорённости с президентом (США Джозефом — Прим. ред.) Байденом выполняются. Исполняются очень точно — «атакамсы» себя показали», — сказал глава киевского режима в ежедневном обращении к жителям Украины.

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