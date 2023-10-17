Москва, 17 октября, 2023, 18:56 — ИА Регнум. «ФосАгро» начала поставку своего нового удобрения — водорастворимого моноаммонийфосфата — потребителям из Центральной Азии. Как сообщили в пресс-службе компании, новинка появилась в линейке производимых «ФосАгро» удобрений в начале года, в июне ее опробовали отечественные аграрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Водорастворимый МАФ APALIQUA NP 12:61 — это азотно-фосфорное удобрение круглогодичного использования. Оно используется в технологиях листовых подкормок и в фертигации — то есть вносится в почву в жидком виде одновременно с орошением. Питательные элементы — азот и фосфор — содержатся в нём в соотношении 12:61. Благодаря растворимости в воде эта марка удобрений «ФосАгро» может использоваться в любых системах полива, включая современные капельные системы, применяться и на открытых, и на защищенных грунтах, для внекорневых подкормок или как элемент комплексных систем питания растений на основе жидких минеральных удобрений. Водорастворимый моноаммонийфосфат разработан учеными Научно-исследовательского института по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я. В. Самойлова, входящего в группу «ФосАгро».

Производство нового удобрений начал в январе 2023 года волховский филиал «ФосАгро». Здесь реализована технологическая схема с двухступенчатой кристаллизацией непрерывного действия и несколькими стадиями очистки. Насытив потребности отечественного агрорынка, компания представила свой новый продукт потребителям из Казахстана и Узбекистана.

По словам генерального директора «ФосАгро-Регион» Андрея Вовка, водорастворимый МАФ подходит для жаркого климата, который характеризуется дефицитом влаги. В этих условиях применение только гранулированных удобрений не всегда оправдано. Эксперты компании уверены, что рынки жидких и водорастворимых удобрений Центральной Азии имеют огромный потенциал. Поставку, реализацию и сопровождение продукции здесь обеспечивает «ФосАгро-Регион». Это собственная сеть дистрибуции компании, работающая в России и странах ближнего зарубежья. За девять месяцев текущего года дистрибьютер увеличил поставки удобрений «ФосАгро» почти до 200 тыс. тонн.