Екатеринбург, 17 октября, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Водитель иномарки въехал в остановку в Екатеринбурге, два человека скончались на месте, сообщили 17 октября в Госавтоинспекции.

Кадр из видео

«Водитель автомобиля Peugeot 408 не справился с управлением, допустил наезд на остановочный комплекс и трёх пешеходов», — говорится в сообщении.

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Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в районе дома 79 по улице Машиностроителей. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, в июле автомобиль Maserati сбил пешехода, после чего снёс столб и врезался в стену дома на Каланчёвской улице в центре Москвы. Водитель рассказал, что у автомобиля отказали тормоза. Мужчина также сказал, что сразу вызвал скорую помощь.