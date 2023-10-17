В Екатеринбурге водитель насмерть сбил двух пешеходов на остановке
В Екатеринбурге автомобиль сбил трёх человек, двое скончались на месте
Екатеринбург, 17 октября, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Водитель иномарки въехал в остановку в Екатеринбурге, два человека скончались на месте, сообщили 17 октября в Госавтоинспекции.
Кадр из видео
«Водитель автомобиля Peugeot 408 не справился с управлением, допустил наезд на остановочный комплекс и трёх пешеходов», — говорится в сообщении.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в районе дома 79 по улице Машиностроителей. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.
Как сообщало ИА Регнум, в июле автомобиль Maserati сбил пешехода, после чего снёс столб и врезался в стену дома на Каланчёвской улице в центре Москвы. Водитель рассказал, что у автомобиля отказали тормоза. Мужчина также сказал, что сразу вызвал скорую помощь.