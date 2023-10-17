Санкт-Петербург, 17 октября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге ещё пятерых предполагаемых участников группы, избивавшей случайных прохожих. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Иван Шилов ИА Регнум

Подозреваемых задержали при проведении оперативно-разыскных мероприятий в областном центре.

«Злоумышленниками оказались четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 16 до 18 лет и 18-летний местный житель», ― говорится в сообщении на интернет-портале «МВД Медиа».

Как сообщало ИА Регнум, в Сети появилось видео с избиением людей в Санкт-Петербурге выходцами из Азербайджана. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить запись и возбудить уголовное дело.

На кадрах ролика компания неизвестных избивает, оскорбляет прохожих в Петербурге, выбирая места у метро, рядом с торговыми центрами. При этом участники снимают всё и выкладывают ролики в Интернет.

В СК РФ заверили, что полиция уже приняла меры для установления личностей и задержания подозреваемых. 16 октября по месту жительства задержали сообщника нападавших ― 18-летнего россиянина, проживающего на Московском шоссе.