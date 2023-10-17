Нью-Йорк, США, 17 октября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Дальнобойные ракеты ATACMS, поставленные США на Украину, оснащены кассетными снарядами, сообщило 17 октября агентство Associated Press (AP), ссылаясь на источники.

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По информации журналистов, Вашингтон, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений с Россией, передал Киеву ракеты несколько меньшей дальности.

Собеседники рассказали агентству, что поставка ATACMS на Украину проходила в режиме секретности, Вашингтон планировал признать передачу ракет после их первого применения. Издание также сообщило, что украинская армия уже применяла ATACMS.

О поставках дальнобойных американских ракет на Украину также сообщила газета The Wall Street Journal. В США полагают, что это повысит возможности ВСУ.

Президент США Джо Байден 22 сентября пообещал передать Киеву небольшую партию ATACMS. Помощник министра обороны США по материально-техническому обеспечению и технологиям Дуглас Буш 3 октября заявил, что Вашингтон готов отправить ракеты с кассетными боеприпасами, как только Байден отдаст такое распоряжение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной поставке на Украину ATACMS, заявил, что эти ракеты не изменят исход спецоперации. Он подчеркнул, что нет таких видов оружия, которые могли бы серьёзно изменить ситуацию на фронте.