Москва, 17 октября, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Ни США, ни Киев не собирались официально сообщать о передаче американских ракет большой дальности ATACMS Киеву, чтобы «удивить» Россию. При этом если поставка снарядов не изменит ситуацию на передовой, то есть опасения, что ATACMS планируют использовать для запугивания мирного населения. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что в условиях строгой секретности на Украину доставили небольшую партию американских дальнобойных ракет ATACMS. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) при этом заявил, что ракеты ATACMS находятся на территории Украины и уже даже использовались для нанесения ударов по российским объектам, а именно при обстреле Бердянска в Запорожской области.

Военный эксперт Кнутов напомнил, что во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Джо Байден договаривались, что если ракеты ATACMS будут доставлены на Украину, то это произойдёт без официального объявления о поставке.

«Чтобы стало «сюрпризом» для России, как они выражались. Вероятность, что ракеты уже поступили на Украину и что даже их могли применять, велика. К тому же, как уже показала практика, когда американское оружие прибывает на территорию Украины, об этом становится известно официально только примерно через месяц», — отметил Кнутов.

Он пояснил, что Зеленский и Байден обсуждали небольшую партию примерно в 30 ракет. При этом начальник главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов соглашался, что даже 40 ракет не изменят ситуацию на линии фронта.

«Если же всё-таки действительно ракеты применили по гражданским объектам в Запорожской области, то это подтверждает опасения, звучавшие ранее, что эти снаряды в первую очередь будут применяться не по военным целям, а для создания панических настроений и подрыва духа населения России на новых территориях», — рассказал военный эксперт.

Он объяснил, что российские военные объекты достаточно серьёзно прикрыты системами ПВО. При этом ракета ATACMS по многим характеристикам совпадает с параметрами ракеты «Точка-У», которых было много на Украине и которые несложно замечать и ликвидировать. Мирные же объекты, по словам Кнутова, прикрыты не так плотно, поэтому противник использует данные ракеты для тактики запугивания мирного населения, что характерно для киевского режима.

«Если такие ракеты попытаются применить дальше новых регионов, вглубь страны, то это уже основание, чтобы мы применяли свои более мощные средства не только по местам складирования этих ракет в странах Европы, но и по местам их производства. Если подобный факт обстрела будет зафиксирован, то России нужно отвечать достаточно серьёзно, как Израиль отвечает на поставки оружия палестинским отрядам на территории Сирии», — отметил Кнутов.

Он провёл параллели с ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль недоволен тем, что палестинцы находятся на территории Сирии и что там может находиться оружие для группировки «Хезболла». Поэтому Израиль наносит мощные удары по аэропортам в Дамаске и Алеппо.

«И западный цивилизованный мир в этом смысле его поддерживает. Тогда почему мы не можем наносить удары по территориям соседних с Украиной государств и тем самым упреждать возможности применения подобного оружия с нашей стороны», — подытожил эксперт.

Президент США Джо Байден 22 сентября пообещал лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому передать небольшую партию ракет ATACMS. 3 октября помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил о готовности Вашингтона поставлять тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, если Байден отдаст это распоряжение.

9 октября американский журнал The New Yorker сообщил, что глава Белого дома утвердил передачу Киеву дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS ещё в сентябре 2023 года. Основным аргументом против поставок этих ракет стали опасения эскалации конфликта, при этом некоторые представители американской администрации предлагали использовать угрозу их отправки «для давления на Россию».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Вашингтона о поставке ВСУ дальнобойных ракет ATACMS не изменит исход спецоперации российской армии. По его словам, оружия, которое было бы способно серьёзно изменить расстановку сил в конфликте, не существует.