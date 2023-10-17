Новоуральск, Свердловская область, 17 октября, 2023, 17:36 — ИА Регнум. В закрытом городе Новоуральске Свердловской области посетитель одного из кафе подвергся нападению. Мужчину избили и изнасиловали, задействовав швабру. После инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье о насильственных действия сексуального характера. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным ведомства, 7 октября директор, его брат и охранники заведения подрались с посетителем. Они снимали избиение на видео. Нападавшие пинали мужчину, разбили ему лицо, затем тот, кто вёл съёмку, надругался над потерпевшим, использовав посторонний предмет.

Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что в совершении преступления подозревают владельца заведения общественного питания.

По месту жительства разыскиваемого, а также в самом кафе полиция уже провела обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли ряд вещественных доков, а также записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщил «Коммерсантъ», ранее кафе владел отец подозреваемого, после его смерти оно перешло мужчине по наследству. Полковник Горелых отметил, что в кафе подозреваемый и ранее совершал преступления сексуального характера в отношении девушек. Также известно, что он ранее был дважды судим.

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в петербургском Колпине госпитализировали юного воспитанника хоккейного клуба. В больницу он попал с травмой, полученной в результате конфликта, который начался больше года назад. Мать мальчика заявила, что сына изнасиловали дети во время драки в хоккейном клубе, где он тренируется.

Подростки в ходе очередной стычки повалили мальчика на пол, применили удушающий приём и схватили за ноги. Стянув с него штаны, над ним попытались надругаться с помощью клюшки. Медики зафиксировали у мальчика соответствующую травму.

В Камышине Волгоградской области задержали местного жителя по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек. Одна из пострадавших убежала из квартиры, куда их пригласил насильник, и сообщила прохожим о произошедшем, а те вызвали полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.