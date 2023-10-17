Щёлково, Московская область, 17 октября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. В подмосковном Щёлково сотрудница управляющей компании (УК) «Паритет» сбила, а затем переехала на машине недовольную её работой жительницу, сообщил 17 октября Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«Женщину госпитализировали с закрытым переломом правой голени и правой стопы в Щелковскую больницу», — говорится в сообщении.

Ещё одну женщину автомобиль задел бампером. Она от госпитализации отказалась.

Инцидент произошёл на Космодемьянской улице, когда группа жильцов дома пришла на встречу с представительницей управляющей компании «Паритет». Однако, сотрудница компании не захотела выслушивать недовольства граждан и постаралась побыстрее уехать. Она села в автомобиль и резко сдала назад, не заметив одну из жительниц.

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Днём 17 октября местными жителями вместе со съемочной группой отправились в УК «Паритет». Жильцы пришли к офису компании, чтобы выразить недовольство проведенным ремонтом домов.

На Камчатке на парковке у торгового центра автомобиль дважды переехал семилетнего мальчика. Инцидент произошёл в сентябре 2022 года. Автомобиль двигаясь задним ходом сбил присевшего ребёнка и дважды его переехал. Ребёнка с переломами и ушибами доставили в детскую больницу.