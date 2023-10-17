Берлин, 17 октября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Иордания и Египет не могут принять беженцев из сектора Газа, которых Израиль пытается выдавить из анклава, заявил король Иордании Абдалла II 17 октября на пресс-конференции в Берлине после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщило Иорданское агентство новостей.

Majdi Fathi/Global Look Press

«Я решительно выступаю не только от имени Иордании, но и от имени наших братьев в Египте: ни Иордания, ни Египет не смогут принять беженцев», — сказал он.

Абдалла II подчеркнул, что проблему с беженцами нужно решать на палестинской территории, в секторе Газа или на Западном берегу Иордана. Он призвал не навязывать решение кризиса другим странам. Король Иордании также заявил о необходимости объединиться для снижения эскалации в регионе, остановить бои и решить, что делать дальше.

«Насилие должно прекратиться, и мы не можем продолжать один и тот же цикл насилия каждый год», — добавил Абдалла II.

Он призвал найти точки соприкосновения у конфликтующих сторон, чтобы остановить всплески насилия, ставшие регулярными. Король также предостерёг от расширения конфликта, так как это может привести к ужасающим последствиям.

Конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем, начавшийся 7 октября, продолжается. Армия обороны Израиля выдавила боевиков, захвативших израильские населённые пункты и наносит удары по сектору Газа.

Британская газета Financial Times 17 октября сообщила, что власти Египта недовольны тем, что Запад давит на них, требуя принять порядка миллиона палестинских беженцев. В Каире пригрозили, что отправят всех их в Европу.

К конфликту также начинает подключаться ливанская партия «Хезболла». 17 октября в результате обстрелов из Ливана противотанковыми ракетами израильского города Метула получили ранения двое израильских военнослужащих и один мирный житель. Кроме того, из Ливана на территорию Израиля пытались проникнуть боевики, их обстреляли израильские военные, четыре нарушителя погибли.