Страсбург, Франция, 17 октября, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Соглашения о мире и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном может быть подписано уже к концу текущего года. Об этом 17 октября заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе своего выступления на заседании Европарламента.

Иван Шилов ИА REGNUM

Во время выступления глава правительства Армении рассказал о принципах урегулирования между двумя республиками и назвал одним из самых главных из них подтверждение территориальной целостности Армении.

«Если перечисленные мной принципы будут официально подтверждены, тогда подписание соглашения о мире и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будет в высокой степени реалистично к концу этого года», — сказал он.

Пашинян также уточнил, что ждёт подтверждения принципов на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая должна состояться в октябре в Брюсселе и в ней должны принимать участия представители ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 октября Пашинян заявил, что Армения собирается углублять своё сотрудничество с Евросоюзом. По его словам, отношения республики с сообществом основаны на общей системе ценностей.

В октябре 2022 года Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, когда подписал на встрече с Алиевым в Праге Алма-Атинскую декларацию 1991 года. На саммите в Гранаде 5 октября армянский премьер-министр также подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха азербайджанской территорией.

Президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что российская сторона готова оказать содействие в подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а также может принять переговоры в Москве.