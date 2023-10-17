Вашингтон, 17 октября, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Небольшую партию американских дальнобойных ракет ATACMS доставили на Украину. Снаряды привезли в страну из США в условиях строгой секретности. Об этом со ссылкой на источники сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Defense Ministry/Global Look Press

«В последние дни на Украину тайно перебросили американские ракеты», — говорится в материале.

Собеседники газеты добавили, что этот вид вооружений в случае применения повысит потенциал и оперативные возможности украинского контрнаступления.

Издание утверждает, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) уже использовали эти ракеты в бою.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что американские ракеты большой дальности ATACMS уже находятся на территории Украины.

По его словам, ВСУ уже якобы использовали эти снаряды для нанесения ударов по российским объектам. В частности, указал парламентарий, именно этими ракетами ВСУ атаковали Бердянск.

Президент США Джо Байден 22 сентября пообещал лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому передать небольшую партию ракет ATACMS. 3 октября помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил о готовности Вашингтона поставлять тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, если Байден отдаст это распоряжение.

9 октября американский журнал The New Yorker сообщил, что глава Белого дома утвердил передачу Киеву дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS ещё в сентябре 2023 года. Основным аргументом против поставок этих ракет стали опасения эскалации конфликта, при этом некоторые представители американской администрации предлагали использовать угрозу их отправки «для давления на Россию».

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк 28 сентября признал, что ожидаемые поставки Киеву дальнобойных западных ракет ATACMS и Taurus не смогут компенсировать разницу в объёме вооружения Вооружённых сил России. При этом он отметил, что Киев начал налаживать производство своих ракет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Вашингтона о поставке ВСУ дальнобойных ракет ATACMS не изменит исход спецоперации российской армии. По его словам, оружия, которое было бы способно серьёзно изменить расстановку сил в конфликте, не существует.