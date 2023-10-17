Москва, 17 октября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Лидер музыкальной группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина призвала прекратить требовать отмены её концертов. Это обращение она написала 16 октября в своём Telegram-канале.

Владимир Астапкович/РИА Новости Диана Арбенина

«Утомило. Я не стану комментировать ни один пост на тему концертов. Они будут до тех пор, пока я буду хотеть петь», — написала она.

Певица также назвала требования отменить её выступления «диванным пинг-понгом».

Как сообщало ИА Регнум, в октябре против концертов Арбениной выступили в Ижевске, Новосибирске и Пензе. Жители этих городов обратились к местным властям. В Пензе отметили, что она в палестино-израильском конфликте поддержала Израиль, а это противоречит официальной позиции России, соблюдающей нейтралитет.

В Новосибирске жители напомнили о заявлениях певицы, которые можно трактовать как критику специальной военной операции на Украине. В Ижевске призвали не предавать память российских военнослужащих, находящихся в зоне СВО. В Йошкар-Оле уже отменили концерт «Ночных снайперов», запланированный на 18 октября.

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина в беседе с ИА Регнум выступила за отмену концертов Арбениной, пока та не извинится за заявление о непризнании референдума о воссоединении Крыма с Россией. Народный избранник также предложила певице чётко показать сою позицию, например, выступив перед ранеными, и внеся средства в фонд ветеранов «Защитников Отечества».