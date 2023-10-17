Вашингтон, 17 октября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х прокомментировал восклицательным знаком сообщение с критикой слов министра финансов США Джанет Йеллен о возможности Вашингтона оказывать поддержку и Израилю, и Украине одновременно.

Andrea Ronchini/Global Look Press Илон Маск

Сообщение, которое комментировал Маск, звучало так:

«Джанет Йеллен: «Мы, конечно, можем позволить себе две войны». Все остальные: «Кто хотел хотя бы одной войны?» Когда американцы задаются вопросом, почему наш государственный долг вырос до таких абсурдных размеров, они обращают внимание на все те внешние события, в которые мы ввязываемся. В какой момент мы не сможем этого выдержать?».

Как сообщало ИА Регнум ранее, 16 октября Йеллен, отвечая на соответствующий вопрос, заявила, что Вашингтон «безусловно может» позволить себе оказывать военно-финансовую помощь и Израилю, и Украине.

Ранее сообщалось, что в Белом доме рассматривают возможность объединить в рамках одного законопроекта финансирование Украины и предоставление помощи Израилю. Американский сенатор Джош Хоули в свою очередь заявил, что в связи со сложившейся на Ближнем Востоке ситуацией Израиль должен получить все финансовые средства, которые ранее предназначались для Украины.

Илон Маск ранее отмечал, что он выступает против политики США, предусматривающей «чрезмерное» финансирование Украины. Приоритетными для Вашингтона должны быть потребности самих США, сказал Маск.

2 октября предприниматель высмеял лидера киевского режима Владимира Зеленского, опубликовав его лицо на картинке с мемом «страдающий человек». Бизнесмен написал, что так выглядит глава Украины, если в течение пяти минут не попросил миллиарда долларов. В Киеве в ответ обвинили Маска в работе на российскую пропаганду.