Пассажиры транспорта Москвы сэкономили на поездках более 42 млн рублей
Москва, 18 октября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Пассажиры столичного городского транспорта в первый месяц осени сэкономили на поездках более 42 млн рублей. Это стало возможно с помощью возврата кешбэка 10 рублей за оплату поездок смартфоном с загруженной в него картой «Мир».
Кешбэк за оплату картой «Мир» в смартфоне возвращается в любом виде транспорта, включая все новые диаметры, водный и наземный транспорт.
Для того чтобы воспользоваться предложением, карту «Мир» предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать NFC-функцию.
«Кешбэк 10 рублей также придёт за оплату проезда по биометрии в метро, на МЦК и в речном транспорте», — отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платёжной системы «Мир» Мария Точилова.
В этом случае карту «Мир» нужно заранее привязать в приложении «Метро Москвы».
Ранее такая акция проводилась весной 2023 года, когда пассажиры столичного транспорта сэкономили на поездках более 150 миллионов рублей. В этот раз кешбэк за оплату поездок будет возвращаться до 31 декабря 2023 года. «Нет сомнений, что до Нового года пассажиры общественного транспорта столицы также сэкономят в семейных бюджетах значительную сумму благодаря нашему предложению», — отметила Мария Точилова.
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