Москва, 18 октября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Пассажиры столичного городского транспорта в первый месяц осени сэкономили на поездках более 42 млн рублей. Это стало возможно с помощью возврата кешбэка 10 рублей за оплату поездок смартфоном с загруженной в него картой «Мир».

Пресс-служба платежной системы «Мир» Пассажиры транспорта Москвы сэкономили на поездках более 42 млн рублей

Кешбэк за оплату картой «Мир» в смартфоне возвращается в любом виде транспорта, включая все новые диаметры, водный и наземный транспорт.

Для того чтобы воспользоваться предложением, карту «Мир» предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать NFC-функцию.

«Кешбэк 10 рублей также придёт за оплату проезда по биометрии в метро, на МЦК и в речном транспорте», — отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платёжной системы «Мир» Мария Точилова.

В этом случае карту «Мир» нужно заранее привязать в приложении «Метро Москвы».

Пресс-служба платежной системы «Мир» Пассажиры транспорта Москвы сэкономили на поездках более 42 млн рублей

Ранее такая акция проводилась весной 2023 года, когда пассажиры столичного транспорта сэкономили на поездках более 150 миллионов рублей. В этот раз кешбэк за оплату поездок будет возвращаться до 31 декабря 2023 года. «Нет сомнений, что до Нового года пассажиры общественного транспорта столицы также сэкономят в семейных бюджетах значительную сумму благодаря нашему предложению», — отметила Мария Точилова.

Реклама. АО «НСПК». Erid: LjN8KEVLQ