Москва, 17 октября, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Не нужно строить иллюзий о взаимоотношениях Москвы и Будапешта, поскольку Венгрия остаётся членом Евросоюза и НАТО, а, поддерживая сотрудничество с Россией, руководствуется в первую очередь национальными интересами. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, политолог Дмитрий Офицеров-Бельский.

Иван Шилов ИА REGNUM

17 октября на полях форума «Один пояс, один путь» в Пекине состоялась не анонсированная ранее встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По словам венгерского премьера, Будапешт никогда не хотел противостоять Москве. В свою очередь российский лидер отметил, что вызывает удовлетворение возможность сохранения и поддержания отношений с некоторыми европейскими странами в непростых геополитических условиях.

Политолог Офицеров-Бельский подчеркнул, что в развитии отношений России и Венгрии заинтересованы обе стороны.

«Аномалией современного мира является практика исключения, которая сейчас происходит на Западе на всех уровнях. Подразумевается, что нужно исключать из общего числа тех, кто ведёт себя не как все. И эта практика не ведёт ни к чему конструктивному. И в Венгрии осознают, что от этого не выиграть. Орбан прав, что нужно продолжать отношения с Россией, что они и делают», — отметил Офицеров-Бельский.

При этом эксперт призвал не забывать факт того, что Венгрия остаётся членом Евросоюза и НАТО, а, значит, в некоторых случаях вынуждена придерживаться позиций коллективного Запада.

«В своё время никто не заставлял венгерских депутатов голосовать за признание России агрессором, но они почему-то это сделали. Поэтому не стоит надеяться, что Будапешт политически полностью встанет на сторону Москвы», — указал политолог.

Он напомнил, что несмотря на множество заявлений Орбана, критикующих помощь и поддержку европейских стран Киеву, ещё в марте парламент Венгрии принял резолюцию по конфликту на Украине, в которой в том числе обвинил Россию «в военной агрессии» и призывал добиваться установления мира. Тогда венгерские депутаты отмечали, что продолжают оказывать гуманитарную помощь Украине и поддерживать беженцев, так как страна «является убеждённым членом НАТО и Европейского союза».

«Поэтому не стоит эти отношения расценивать как будто у России появились друзья в ЕС. Не надо нам друзей. У нас есть интересы, также и у венгров есть свои интересы, которые иногда совпадают. Венгрия остаётся такой же страной Европы, пусть и с более рациональной позицией относительно сотрудничества с Россией», — отметил Офицеров-Бельский.

Эксперт обратил внимание, что Венгрия остаётся крупным получателем российского газа и не хочет от него отказываться, а потому ей выгодно поддерживать сотрудничество с Москвой.

По мнению политического аналитика Павла Шипилина, венгерское правительство в ситуации постоянного давления со стороны Евросоюза успевает проявлять настоящий героизм, отстаивая свои позиции и сохраняя отношения с Россией.

«Это можно считать проявлением героизма. И Орбан продолжает проявлять чудеса здравого смысла в Европе. Но он всегда подчёркивает позицию, что Венгрия стоит в первую очередь на страже собственных интересов и развития государства. И удивительно, что, оставаясь членом ЕС, Венгрия периодически проявляет несогласие с ЕС, идёт против общего течения русофобии. И удивительно, что до сих пор она не получила увесистый щелчок по носу от американцев, которые диктуют правила поведения Евросоюзу», — поделился Шипилин.

При этом политолог выразил уверенность, что Венгрия не способна стать той страной в Европе, за которой пойдут другие, также отстаивая в первую очередь национальные интересы, а не коллективные, продиктованные Вашингтоном.

«Я совершенно лишён иллюзий, что Венгрия может в одиночку противостоять тем тенденциям, которые складываются сегодня в Европе, но приятно конечно наблюдать за тем, что в Евросоюзе осталась хотя бы одна страна, которую не коснулся удивительный европейский морок, когда страны в угоду идеологической накачке и настроениям вредят сами себе. Но нет иллюзий, что другие европейские страны последуют примеру Венгрии», — заключил политолог.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз юридически «изнасиловал» Польшу и Венгрию тем, что навязал им миграционный пакт, а потому соглашение по новым правилам размещения мигрантов в европейских странах невозможно. Орбан добавил, что после таких действий ЕС компромисса достичь просто невозможно.

Также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто ранее поделился, что Венгрия хорошо подготовилась к предстоящему зимнему сезону благодаря продолжающимся поставкам российских энергоресурсов.

22 июля премьер Венгрии заявил, что отказ от российского газа дорого обошёлся Евросоюзу. Он отметил, что, пытаясь отделить ЕС от российской энергии, власти объединения лишь вредят своим странам, поскольку вынуждены переплачивать за энергию и не наносят никакого ущерба России, которая продаёт те же объёмы в другие страны.