Москва, 17 октября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное» на платформе «Россия — страна возможностей» подали уже порядка 340 тыс. человек, сообщил 17 октября на заседании наблюдательного совета конкурса первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

«Раньше у нас считалось, что самый массовый конкурс президентской платформы «Россия — страна возможностей» — это «Лидеры России». Мы там доходили до 220 тыс. человек», — отметил он.

Кириенко добавил, что регистрацию заявок на семейный конкурс планируют продолжать до 5 ноября, поэтому число участников может ещё вырасти. Он напомнил, что победителям конкурса вручат сертификаты на 5 млн рублей для улучшения жилищных условий, а также путёвки для путешествий по стране. Также конкурс позволит семье стать известной на всю Россию.

Гендиректор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил о решении снизить возрастной порог для участников конкурса с шести до пяти лет. Он также пообещал необычные задания для конкурсантов, которые будут разными для различных возрастов, чтобы каждый нашёл для себя что-то интересное.

Как сообщало ИА Регнум, регистрация на конкурс «Это у нас семейное» стартовала 4 сентября. Заявки принимают на сайте этосемейное.рф. В конкурсе может участвовать любая семья, которая соберёт с родственниками команду из четырёх или более человек. При этом в команде должны быть представители не менее трёх поколений.

За три первых недели о желании участвовать в конкурсе заявили более 100 тыс. человек из 89 регионов России и 38 стран. Из-за рубежа больше всего заявок прислали из Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Белоруссии и Германии.