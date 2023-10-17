Москва, 17 октября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров раскритиковал игру с борной России и национальной команды Кении, которые провели товарищеский матч 16 октября. Игра завершилась вничью 2:2.

(сс) Кирилл Венедиктов Владимир Быстров

«Слушаешь рассказ о матче и слышишь, что (российские футболисты — Прим. ред.) спаслись. От кого спаслись? Вы понимаете, что сборная Кении — это просто дрова? Просто дровища! Они марафонцы хорошие, это факт. Но футболисты они плохие», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

У игроков российской команды, которые принимали участие в этой игре, был прекрасный шанс проявить себя в матче с не самым сильным соперником, но они этим шансом не воспользовались, считает экс-игрок сборной.

Вероятно, некоторых футболистов российской команды после столь слабой игры больше не будут вызывать в сборную, по крайней мере, именно так следовало бы поступить, отметил Быстров, указав, что он имеет в виду в том числе Алексея и Антона Миранчуков, а также Георгия Джикию.

Как сообщало ИА Регнум ранее, игра между Россией и Кенией прошла в турецкой Анталье. В составе российской команды отличились Александр Соболев и Иван Обляков. В сборной России в этом матче дебютировали вратарь Илья Помазун, а также защитники Арсен Адамов и Юрий Горшков.

В другом матче в рамках нынешнего сбора 12 октября национальная команда России обыграла в товарищеской встрече команду Камеруна со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Фёдор Чалов.

В сентябре 2023 года команда России в рамках сбора провела три товарищеских матча. Молодёжный состав дважды сыграл со сверстниками из Египта — первый матч завершился вничью, второй российские футболисты проиграли. Основной состав команды сыграл вничью со сборной Катара.