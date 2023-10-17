Ереван, 17 октября, 2023, 16:14 — ИА Регнум. В Ереване на своём рабочем месте умер заместитель руководителя представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарев. Об этом Sputnik Армения сообщили в представительстве.

Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть 37-летнего замруководителя. Сигнал поступил на пост скорой помощи в 9:40 (8:40 мск). Для установления причины смерти назначили судмедэкспертизу.

По данному факту следователи района Арабкир возбудили дело.

Других подробностей инцидента пока не приводится.