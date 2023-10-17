Москва, 17 октября, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Резолюция Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), призывающая не признавать легитимность президента России Владимира Путина, если его переизберут в 2024 году, не имеет юридической силы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Её комментарий 16 октября опубликовали на сайте министерства.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Подобные вбросы являются частью информационной войны Вашингтона и Брюсселя, элементом вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны недружественных государств. Для нас они не имеют никакой юридической силы или, попросту говоря, ничтожны», — отметила она.

Захарова указала на то, что в ПАСЕ регулярно делают антироссийские заявления, игнорируя волю народа России, продемонстрированную на референдуме 2020 года. Таким образом те, кто сочиняет и поддерживает подобные выпады, оказывают свой уровень политической культуры и мышления, добавила она.

«Какой объективности можно ожидать от людей, считающих сегодняшнюю Украину «демократией»?» — заявила Захарова.

Она напомнила про скандал, вызванный встречей главы киевского режима Владимира Зеленского с нацистским преступником в Канаде. Действия ПАСЕ демонстрируют порочную политику двойных стандартов, пришла к выводу российский дипломат. Захарова назвала документы, принимаемые ассамблей, русофобскими и отметила, что это свидетельствует о продолжающейся деградации Совета Европы и Запада в целом.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 октября напомнил, что Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, подчеркнул важность полного соблюдения Конституции при проведении президентских выборов в 2024 году. Он также отметил, что уровень популярности российского лидера такой, что вряд кто-то сможет составить ему полноценную конкуренцию.

Глава ЦИК Элла Памфилова 11 сентября сообщила, что началась подготовка к предстоящей президентской кампании. Она пообещала принять все меры, чтобы выборы прошли достойно.

В России с 25 июня по 1 июля 2020 года состоялся референдум по вопросу одобрения внесения поправок в Конституцию. За изменения, которые также касались президентских сроков, проголосовали 78,45% граждан. Песков назвал это «триумфальным референдумом» о доверии Путину.