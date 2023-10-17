Захарова назвала ничтожной резолюцию ПАСЕ о сроках президентства Путина
Москва, 17 октября, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Резолюция Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), призывающая не признавать легитимность президента России Владимира Путина, если его переизберут в 2024 году, не имеет юридической силы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Её комментарий 16 октября опубликовали на сайте министерства.
«Подобные вбросы являются частью информационной войны Вашингтона и Брюсселя, элементом вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны недружественных государств. Для нас они не имеют никакой юридической силы или, попросту говоря, ничтожны», — отметила она.
Захарова указала на то, что в ПАСЕ регулярно делают антироссийские заявления, игнорируя волю народа России, продемонстрированную на референдуме 2020 года. Таким образом те, кто сочиняет и поддерживает подобные выпады, оказывают свой уровень политической культуры и мышления, добавила она.
«Какой объективности можно ожидать от людей, считающих сегодняшнюю Украину «демократией»?» — заявила Захарова.
Она напомнила про скандал, вызванный встречей главы киевского режима Владимира Зеленского с нацистским преступником в Канаде. Действия ПАСЕ демонстрируют порочную политику двойных стандартов, пришла к выводу российский дипломат. Захарова назвала документы, принимаемые ассамблей, русофобскими и отметила, что это свидетельствует о продолжающейся деградации Совета Европы и Запада в целом.
Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 октября напомнил, что Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, подчеркнул важность полного соблюдения Конституции при проведении президентских выборов в 2024 году. Он также отметил, что уровень популярности российского лидера такой, что вряд кто-то сможет составить ему полноценную конкуренцию.
Глава ЦИК Элла Памфилова 11 сентября сообщила, что началась подготовка к предстоящей президентской кампании. Она пообещала принять все меры, чтобы выборы прошли достойно.
В России с 25 июня по 1 июля 2020 года состоялся референдум по вопросу одобрения внесения поправок в Конституцию. За изменения, которые также касались президентских сроков, проголосовали 78,45% граждан. Песков назвал это «триумфальным референдумом» о доверии Путину.