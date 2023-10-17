Москва, 17 октября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. В Курской области в районе села Тёткино в 4 утра перевернулся военный КамАЗ, сообщил источник ИА Регнум.

Виталий Кузьмин

По предварительным данным, автомобиль одной из военных частей съехал в кювет. За рулём находился 22-летний военный срочной службы. Он не справился с управлением и машина съехала в кювет.

В результате опрокидывания КамАЗа водитель и пассажир — также военный «срочник» погибли на месте. Ещё один военнослужащий был госпитализирован.

Подробности происшествия устанавливаются.

Накануне в Хабаровском крае туристический автобус, следовавший из Китая в Уссурийск, слетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибли два человека. В транспортном средстве находились 48 пассажиров. По данным следствия, водитель был трезв. Причины ДТП устанавливаются, возбуждено уголовное дело.