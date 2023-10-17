Берлин, 17 октября, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Рейтинг немецкой Социал-демократической партии (СДПГ), возглавляемой канцлером ФРГ Олафом Шольцем, снова побил антирекорд. Это следует из данных социологического опроса, которые 17 октября опубликовал немецкий телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что исследование проводил Институт исследования общественного мнения Forsa в период с 10 по 16 октября и в нём принял участие 2501 респондент.

Согласно полученным результатам, за неделю уровень поддержки СДПГ снизился на четыре процентных пункта.

«Резко упала поддержка партии СДПГ, которая теперь находится <…> на уровне 14%. Для социал-демократов это худшее значение с июля 2021 года», — говорится в сообщении телеканала.

Свободная демократическая партия Германии (СвДП), являющаяся партнёром социал-демократов, потеряла за это время 2% поддержки и её рейтинг на данный момент составляет лишь 4%, что ниже необходимого для прохода в бундестаг уровня в 5%.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября победу на региональных выборах в федеральной земле Бавария одержал Христианско-социальный союз с 37% голосов. Социал-демократическая партия Шольца набрала лишь 14,6% голосов. В федеральной земле Гессен партия канцлера набрала только 15,1% голосов.

Политический аналитик Александр Сосновский 9 октября заявил ИА Регнум, что такие результаты СДПГ на региональных выборах в Гессене и Баварии стали серьёзным ударом по имиджу Шольца и указывают на будущее ослабление позиций фракции в правительстве. Он назвал антирекорд немецких социал-демократов оглушительным провалом.

Позднее в этот же день издание Focus Online написало, что германские коалиционные партии проиграли на состоявшихся в Баварии и Гессене выборах. Для политики канцлера ФРГ и его союзников это стало катастрофой.