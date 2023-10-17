Москва, 17 октября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Фонд президентских грантов завершил приём заявок на 17-й по счёту конкурс, первый из тех, средства по которому победители получат в 2024 году, сообщили ИА Регнум в пресс-службе фонда.

ИА REGNUM

В рамках нынешнего конкурса 9458 некоммерческих организаций из 88 регионов России представили 10 827 проектов. Были поданы в том числе заявки из всех новых регионов России: НКО из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей представили 47 проектов.

В большинстве случаев участники конкурса запрашивали гранты на сумму до 1 млн рублей (46,6% проектов) или от 1 до 5 млн рублей (44,4%). Самые популярные направления проектов на нынешнем конкурсе — охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни (19% проектов), социальное обслуживание и защита граждан (15,6%), сохранение исторической памяти (также 15,6% проектов).

Победители конкурса будут определены в январе 2024 года, а финансирование их проектов начнётся с 1 февраля, отметили также в фонде. За время работы Фонда президентских грантов (2017 года) поддержку получили уже более 27 тысяч проектов на сумму более 58 млрд рублей, напомнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года в Государственном историческом музее при поддержке Фонда президентских грантов начала работу выставка «Право выбора. Краткая история российского народовластия», посвящённая 30-летию избирательной системы. Выставку открыла глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Также в сентябре 2023 года на базе кафедры общей врачебной практики медицинской реабилитации Луганского медицинского института были открыты кабинеты физиотерапии и лечебной физкультуры. Проходить процедуры могут любые демобилизованные участники СВО, которые проживают в Луганске и имеют хронический болевой синдром. Кабинеты были открыты на средства Фонда президентских грантов и при поддержке министерства молодёжной политики ЛНР.