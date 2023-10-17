Тамбов, 17 октября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. В Тамбовской областной думе открылась благотворительная выставка, посвященная 85-летию регионального отделения Союза художников России. Часть средств от продажи картин художники направят на поддержку участников специальной военной операции. Остальное пойдет на нужды регионального отделения Союза художников.

Пресс-служба Тамбовской областной думы В Тамбовской областной думе открылась благотворительная выставка

Как отметил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, региональный парламент охотно поддержал идею проведения благотворительной выставки. «Депутаты всегда готовы оказать содействие благому делу, особенно если оно касается поддержки защитников Родины», — заявил он.

Пресс-служба Тамбовской областной думы В Тамбовской областной думе открылась благотворительная выставка

Пресс-служба Тамбовской областной думы В Тамбовской областной думе открылась благотворительная выставка

На открытии присутствовали депутаты заксобрания, сотрудники аппарата и сами авторы полотен. Авторами всех представленных на выставке работ являются тамбовские художники. «Картины выполнены в разных техниках, в разных жанрах, но объединены общей темой любви к Тамбовской области», — считает Евгений Матушкин. Он приобрел картину, на которой изображен зимний пейзаж. Примеру председателя областного парламента последовали и другие депутаты, а также работники аппарата заксобрания.

Пресс-служба Тамбовской областной думы В Тамбовской областной думе открылась благотворительная выставка

Выставка будет находиться в региональном парламенте в течение нескольких недель.