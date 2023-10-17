Тирана, 17 октября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в столицу Албании неожиданно потерялся на красной ковровой дорожке. Пользователи соцсетей окрестили ситуацию с заблудившимся немецким политиком «синдромом Байдена».

IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

Интернет-пользователи соцсети X (бывшая Twitter) обсудили кадры, на которых запечатлён момент прибытия Шольца на саммит Берлинского процесса в албанской столице Тиране 16 октября. Находясь на ковровой дорожке, канцлер решил с неё сойти, переступив ограждение, а после того, как ему показали куда следует идти, вернулся на красную дорожку и направился к поджидавшему его премьер-министру Албании Эди Раме.

«Синдром Байдена», — пошутил один из комментаторов под видео.

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Другие пользователи также начали сравнивать Шольца с часто теряющимся в пространстве президентом США Джо Байденом. Один из интернет-пользователей написал, что это возмутительно, высмеивать деменцию. Некоторые также подметили, что для Шольца видимо «нет красных линий».

В июле 2022 года американский президент Джо Байден потерялся на ковровой дорожке во время встречи с главой Палестинской национальной администрации МахмудомАббасом. Также в октябре 2022 года Байден не смог найти дорогу к Белому дому после церемонии посадки деревьев на лужайке возле здания. Тогда глава США неожиданно пошёл вглубь лужайки, в противоположную от Белого дома сторону, затем уточнил у охраны путь.

Кроме того, Байден заблудился на сцене после выступления на мероприятии, которое состоялось в июле 2023 года в Филадельфии. Сначала американский лидер стал двигаться в одном направлении, но резко остановился. Затем по указанию сотрудника он развернулся и направился в другую сторону.