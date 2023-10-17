Москва, 17 октября, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Правительство России составило перечень из 25 стран, финансовые организации которых имеют право проводить идентификацию иностранных граждан для осуществления финансовых операций в России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные банки и иные иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг (…) вправе поручать проведение идентификации клиента — иностранного гражданина или иностранного юридического лица, представителя такого клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и (или) обновление информации о них», — указано в документе.

В перечень включены, в числе прочих, Индия, Китай и Турция.

Также в списке фигурируют Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Кувейт, Малайзия, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан и Узбекистан.

Перечень составлен для реализации норм принятого в июле 2023 года закона, который упростил иностранным гражданам доступ к финансовым услугам в РФ.

Как сообщало ИА Регнум ранее, правительство России определило долю валютной выручки, которую отдельные группы экспортёров должны будут продавать с 16 октября. Отдельные экспортёры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов, также эти компании должны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в банках РФ. Обязательная продажа валютной выручки вводится для стабилизации валютного курса сроком на полгода для 43 групп компаний.

В августе 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия предлагает странам — участницам Евразийского экономического союза развивать общее платежное пространство на основе национальных валют. Большая часть взаиморасчётов уже проводится в национальных валютах, а к системе финансовых сообщений подключили 80% банков стран ЕАЭС, отметил премьер-министр.